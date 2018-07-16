Світоліна залишилася в Топ-5 рейтингу WTA, незважаючи на провальний виступ на Вімблдоні

Українка Даяна Ястремська вперше в кар'єрі увійшла у топ-100.

Українська тенісистка Даяна Ястремська досягла істотного прогресу в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Вперше в кар'єрі 18-річна українка пробилася в кращу сотню світового рейтингу.

В оновленому реєстрі, який опублікований на офіційному сайті WTA, Ястремська посідає 100-е місце, зробивши ривок відразу на 27 позицій.

При цьому Ястремська стала першою тенісисткою у топ-100 рейтингу WTA, яка народилася в 2000-х роках. Даяна Ястремська народилася 15 травня 2000 року.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зуміла зберегти п'яте місце в рейтингу WTA, незважаючи на ранній виліт на третьому в сезоні турнірі Великого шолома - Вімблдоні.

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Ще три українки втратили свої позиції - Леся Цуренко опустилася на п'ять місць, Катерина Бондаренко - на два, а Катерина Козлова втратила 19 позицій.

Переможниця Вімблдону-2018 німкеня Анжеліка Кербер в оновленому рейтингу WTA піднялася на четверту сходинку, а фіналістка Серена Вільямс – на 28-му (до цього американка, яка пропустила більше року через народження дитини, була 181-ю).

Рейтинг WTA:

1 (1). Симона Халеп (Румунія) – 7571 очко

2 (2). Кароліна Возняцкі (Данія) – 6740

3 (4). Слоан Стівенс (США) – 5463

4 (10). Анжеліка Кербер (Німеччина) – 5305

5 (5). Еліна Світоліна (Україна) – 5020

6 (6). Каролін Гарсія (Франція) – 4730

7 (3). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 4620

8 (7). Петра Квітова (Чехія) – 4550

9 (8). Кароліна Плішкова (Чехія) – 4485

10 (13). Юлія Гергес (Німеччина) – 3980

...39 (34). Леся Цуренко (Україна) – 1295

...81 (79). Катерина Бондаренко (Україна) – 812

...86 (67). Катерина Козлова (Україна) – 774

...100 (127). Даяна Ястремська (Україна) – 643

...129 (134). Марта Костюк (Україна) – 471

...137 (125). Ангеліна Калініна (Україна) – 439