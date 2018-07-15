Серб Джокович в 4-й раз в кар'єрі виграв Вімблдон

У фіналі Новак Джокович обіграв Кевіна Андерсона з ПАР.

Новак Джокович став переможцем Вімблдонського турніру в чоловічому одиночному розряді. У фінальному матчі третього за рахунком турніру Великого Шолома в 2018 році сербський тенісист переміг Кевіна Андерсона з ПАР.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Джокович легко досяг переможного результату, зламавши суперника у трьох сетах. Рахунок поєдинку - 6:2, 6:2, 7:6.

Зазначимо, що Андерсон сенсаційно пробився у фінал. На стадії 1/4-ї південноафриканець несподівано вибив з турніру головного фаворита - Роджера Федерера.

Новак Джокович здобув 13-й трофей на турнірах Великого Шолома в своїй кар'єрі. На Вімблдонському турнірі це його четвертий тріумф - до цього серб володів головним призом в 2011-му, 2014-му і 2015 роках.