Збірна України стала найкращою на чемпіонаті Європи з панкратіону

Наші спортсмени завоювали 16 медалей.

У сербському місті Зренянин завершився чемпіонат Європи з панкратіону. Збірна України провела напрочуд вдалий старт: у командному заліку "синьо-жовті" стали переможцями континентальної першості, повідомляє прес-служба Спортивного комітету України з посиланням на Федерацію панкратіону України.

Наші спортсмени 16 разів підіймалися на найвищу сходинку п’єдесталу пошани. Відзначимо, що загалом у двох розділах було розіграно 24 комплекти нагород.

У перший змагальний день проходив розділ Pankration Athlima (традішн). Тут українці зібрали 11 золотих з 13-ти можливих. Чемпіонами Європи стали Дмитро Баранов, Юрій Черкалюк, Кирило Горобець, Роман Скидан, Максим Сєргєєв, Руслан Мойсеєнко, Світлана Скрипник, Вікторія Сергієнко, Флоріка Лучич, Олена Сушко, Вікторія Казакова.

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Також на п’єдестал пошани в традішн підіймалися Денис Никонець, Олександр Козлов, Денис Семенюк, Олександр Одінцов, Герман Городецький, Юрій Чижевський, Іван Гаршин, Олександр Писанко, Анна Беженар.

Юніори беруть приклад з дорослих спортсменів, тому в цьому розділі теж маємо чемпіонів та призерів ЧЄ: золотими медалями нагороджені Анатолій Єгіазарян та Денис Зеленський, срібло виборола Анна Манзік, а бронзу – Денис Літовченко.

На наступний день на Євро-2018 провели змагання за правилами повного контакту (фул). Учасники вели боротьбу за вісім комплектів нагород. У цей день п’ять разів лунав гімн України. «Золотий» дубль оформили Кирило Горобець, Юрій Черкалюк та Руслан Мойсеєнко. Кращими у фулі також були Юрій Чижевський та Олександр Писанко. Віце-чемпіонами континенту стали Олександр Козлов, Денис Семенюк та Герман Городецький. Бронзу отримав Олександр Одінцов.

На рахунку юніорської команди золоті відзнаки Дениса Литовченка й Івана Гаршина і срібло Дениса Зеленського та Анатолія Єгіазаряна.

Попереду найважливіший старт сезону – чемпіонат світу 2018 року, який на початку листопада прийматиме Білорусь.