Українець Семеняка здобув срібло чемпіонату світу з парашутного спорту у Вроцлаві

У парашутному купольному пілотуванні наш спортсмен показав другий результат у дисципліні "зональна точність".

У польському Вроцлаві відбувся чемпіонат світу з парашутного купольного пілотування у розділі 7 FAI WCPC. Участь у змаганнях взяли понад 80 спортсменів з 28 країн світу. Україну представляли троє парашутистів: Іван Семеняка, Андрій Стальний та Всеволод Бедрін. Спортсмени змагались у вправах «Дистанція», «Швидкість» та «Зональна точність».

Вперше в історії українського парашутного спорту наш співвітчизник піднявся на другу сходинку п’єдесталу пошани! Іван Семеняка став срібним призером з зональної точності.

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Про це повідомляє прес-служба Спортивного комітету України.

Довідково: під час виконання вправи «Зональна точність» завданням спортсмена є пролетіти під куполом парашута через вхідні ворота і через якомога більше водних воріт, торкаючись водної поверхні, перед точним приземленням в одній із позначених зон для отримання якомога більше очок.

Одночасно із чемпіонатом світу з купольного пілотування організаторами змагань було проведено ще одну світову першість – вперше окремо проводився чемпіонат світу з фрістайлу (одна із вправ парашутного купольного пілотування). Український срібний призер відзначився і тут, щоправда без медалі, але Іван посів п’яту сходинку турнірної таблиці.