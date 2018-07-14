Німкеня Кербер виграла у Серени Вільямс у фіналі жіночого Вімблдона

19:30, 14 липня 2018
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Кебер виграла третій титул "Великого шолома" в своїй кар'єрі / Reuters

Німкеня Ангелік Кербер обіграла американку Серену Вільямс із рахунком 6:3, 6:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч тривав 1 годину і 5 хвилин.

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Незважаючи на те, що Вільямс була явним фаворитом гри, матч проходив за зовсім несподіваним сценарієм, де німкеня була постійно на провідних ролях. Кербер виграла обидва сети з явною перевагою, завоювавши третій титул турніру "Великого шолома" у своїй кар'єрі.

Як повідомляв УНІАН, у фіналі чоловічого одиночного розряду в неділю зіграють Новак Джокович із Сербії і Кевін Андерсон (ПАР).

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Теги: #теніс#Вімблдон-2018