Німкеня Кербер виграла у Серени Вільямс у фіналі жіночого Вімблдона

Матч завершився з рахунком 6:3, 6:3.

У передмісті Лондона Вімблдоні завершився фінальний матч найпрестижнішого тенісного турніру світу в жіночому одиночному розряді.

Німкеня Ангелік Кербер обіграла американку Серену Вільямс із рахунком 6:3, 6:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч тривав 1 годину і 5 хвилин.

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Незважаючи на те, що Вільямс була явним фаворитом гри, матч проходив за зовсім несподіваним сценарієм, де німкеня була постійно на провідних ролях. Кербер виграла обидва сети з явною перевагою, завоювавши третій титул турніру "Великого шолома" у своїй кар'єрі.

Як повідомляв УНІАН, у фіналі чоловічого одиночного розряду в неділю зіграють Новак Джокович із Сербії і Кевін Андерсон (ПАР).