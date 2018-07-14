Німкеня Кербер виграла у Серени Вільямс у фіналі жіночого Вімблдона
19:30, 14 липня 2018Інше
212 0
Матч завершився з рахунком 6:3, 6:3.
Кебер виграла третій титул "Великого шолома" в своїй кар'єрі / Reuters
У передмісті Лондона Вімблдоні завершився фінальний матч найпрестижнішого тенісного турніру світу в жіночому одиночному розряді.
Німкеня Ангелік Кербер обіграла американку Серену Вільямс із рахунком 6:3, 6:3, повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч тривав 1 годину і 5 хвилин.
Читайте такожДжокович виграв у Надаля у півфіналі Вімблдону
Незважаючи на те, що Вільямс була явним фаворитом гри, матч проходив за зовсім несподіваним сценарієм, де німкеня була постійно на провідних ролях. Кербер виграла обидва сети з явною перевагою, завоювавши третій титул турніру "Великого шолома" у своїй кар'єрі.
Як повідомляв УНІАН, у фіналі чоловічого одиночного розряду в неділю зіграють Новак Джокович із Сербії і Кевін Андерсон (ПАР).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter