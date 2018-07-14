Джокович виграв у Надаля у півфіналі Вімблдону

Матч закінчився з рахунком 10:8 у вирішальній п'ятій партії.

У передмісті Лондона Вімблдоні завершився півфінальний матч найпрестижнішого тенісного турніру в світі, в якому серб Новак Джокович обіграв іспанця Рафаеля Надаля.

Матч тривав п'ять партій і завершився з рахунком 6:3, 3:6, 7:6, 3:6, 10:8, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч проходив протягом двох днів, так як напередодні був перерваний із-за темряви. Суперники зуміли зіграти три партії з п'яти. Сьогоднішні дві партії також затягнулися. Загальний час матчу склало 5 годин 14 хвилин.

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Таким чином, Джокович вийшов у фінал і може перервати свою 2-річну серію невдач після перемоги на Відкритому чемпіонаті Франції-2016.

Як повідомляв УНІАН, напередодні у фінал Вімблдону-2018 вийшов Кевін Андерсон з ПАР.