Півфінальний матч Вімблдону-2018 став другим в історії тенісу по тривалості

Американець Існер брав участь у двох найдовших матчах в тенісі.

Півфінал між Кевіном Андерсоном з ПАР і американцем Джоном Існером завершився перемогою південноафриканця 7:6, 6:7, 6:7, 6:4, 26:24, тривав 6 годин 36 хвилин і став другим за тривалістю за всю історію тенісу.

Примітно, що одним з учасників рекордного матчу був також Існер, повідомляє SportArena.

У 2010-му році в першому колі зустріч між ним і французом Ніколя Маю тривала 11 годин 5 хвилин. Тоді американець виграв з рахунком 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68.

Матч між Андерсоном і Існером також тривав довше, ніж рекордний поєдинок у жіночому розряді. У 1984-му році американки Вікі Нельсон-Данбар і Джин Хепнер грали 6 годин 31 хвилину. Гра завершилася перемогою Нельсон-Данбар 6-4, 7-6. У тому ж матчі був встановлений рекорд по тривалості розіграшу одного очка, який тримається досі — 29 хвилин.