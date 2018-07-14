Дві українки потрапили у призову трійку на етапі легкоатлетичної «Діамантової ліги»

Левченко та Табашник посіли 2-3 місця на турнірі.

Юлія Левченко і Катерина Табашник увійшли до трійки найсильніших у змаганнях зі стрибків у висоту на етапі «Діамантової ліги», який відбувся 13 липня а Рабаті (Марокко).

Юлія Левченко з другої спроби подолала 1,94 м і стала другою. Таку ж висоту подолала болгарка Мірела Демірева, але зробила це з першої спроби, чим і гарантувала собі перемогу, повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Катерина Табашник і Оксана Окунєва подолали 1,90 м, але за спробами третє місце посіла Табашник. Окунєва була сьомою.

Свою третю позицію Табашник розділила з Марією Ласіцкене, яка виступає під нейтральним прапором і до цього не програвала більше 40 турнірів поспіль. Спортсменка досить несподівано не змогла подолати 1,94 м.