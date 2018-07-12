У Відкритому Кубку України з дзюдо взяли участь спортсмени з Ізраїлю, Грузії та Азербайджану

Турнір став одним з етапів підготовки нинішніх і майбутніх атлетів збірної України.

11 липня Суми приймали Відкритий Кубок України з дзюдо, а 12-го числа у цьому ж місті відбувся командний чемпіонат України.

Змагання зібрали три сотні спортсменів. Дзюдоїсти представляли 23 регіони України, а також Ізраїль, Грузію й Азербайджан.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Федерації дзюдо України.

Те, що турнір має «відкритий» статус, позитивно оцінили всі спеціалісти, наприклад, Євген Боднарук, який є наставником олімпійського медаліста Романа Гонтюка («срібло» Афін-2004 і «бронза» Пекіна-2008). Один із іноземних учасників – Томер Голомб із Ізраїлю – переміг у категорії до 60 кілограмів.

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Звичайно, змагання мали і практичний український інтерес. Тренерський штаб збірної на чолі з Віталієм Дубровою проглядав кандидатів до команди, так би мовити, «других номерів». Основний же склад зараз готується до турнірів олімпійської кваліфікації: лідери нашого дзюдо пройшли ряд зборів – у місті Коблево Миколаївської області, а також за кордоном – в Італії, Японії, Іспанії.

Щодо результату змагань у Сумах, то ті спортсмени, хто до цього був у збірній, свій статус підтвердили. До числа таких атлетів, приміром, можна внести таких переможців Кубку України – Богдан Ядов (Київ, до 66 кг), Артем Харченко (до 81 кг), Марія Буйок (Чернігів, до 52 кг), Анастасія Шевченко (Харків, до 63 кг), Анастасія Сапсай (Черкаси, понад 78 кг).

У загальному командному заліку Кубку України трійка призерів вийшла такою: 1) Київ, 2) Чернігівська обл., 3) Київська обл. П’єдестал у жінок – 1) Чернігівська обл., 2) Київська обл., 3) Харківська обл., у чоловіків – 1) Київ, 2) Дніпропетровська обл., 3) Запорізька обл.

В останній змагальний день були розіграні медалі командного чемпіонату країни «стінка на стінку». У турнірі серед чоловіків виступали дев’ять колективів, серед жінок – п’ять. «Золотий» тріумф відсвяткували дзюдоїсти й дзюдоїстки Дніпропетровщини.