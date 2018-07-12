Гандбольний "Мотор" підписав македонського лінійного Пешевски

Пешевски закинув 30 м'ячів на груповій стадії Ліги чемпіонів 2017/2018 – такого продуктивного сезону у нього ще не було ніколи.

Склад «Мотора» поповнився лінійним Жарко Пешевски — досвідченим гравцем збірної Македонії, учасником чемпіонатів світу і Європи, гандболистом, який пройшов багато випробувань Ліги чемпіонів.

За словами самого Жарко, минулий сезон був для нього найуспішнішим у кар'єрі, а в майбутньому сезоні він має намір грати ще краще, повідомляє прес-служба ГК "Мотор".

27-річний гігант (зріст – 195 см, вага — 110 кг) знаходиться в розквіті сил і, в запорізькому клубі не сумніваються, що він допоможе в майбутньому сезоні Ліги чемпіонів. Пешевски був постійним учасником ліги у складі «Металурга» (Скоп'є) — свого рідного клубу, з свого рідного міста. За команди «Металурга» – від дитячих і до професійної — він грав протягом 16 минулих років. «Металург» Пешевски покинув вперше в кар'єрі і «Мотор» — його перша закордонна команда.

Жарко Пешевски, гравець «Мотора»: «Металург» назавжди залишиться в моєму серці. Але тепер я роблю новий крок у своїй професійній кар'єрі, і я сподіваюся, що у мене буде відмінний сезон, такий же, як і минулий».

Минулий сезон Пешевски провів дуже переконливо. Жарко зайняв 11-е місце в списку кращих снайперів SEHA-Ліги, де він закинув 65 голів в 16 матчах. Як і слід висококласному лінійному, промахувався Пешевски нечасто – його показник реалізації 82%.

Також Пешевски закинув 30 м'ячів на груповій стадії Ліги чемпіонів 2017/2018 – такого продуктивного сезону у нього ще не було ніколи. Чудово закарбувалося в пам'яті, як Пешевски вдало зіграв у матчах свого «Металурга» проти «Мотора». Зупинити габаритного, але дуже рухомого гандболіста було вкрай складно. У Харкові команди тоді зіграли внічию 28:28, а Жарко закинув 4 голи. Матч-відповідь — в «Скоп'є» — виграв «Мотор» 30:22, незважаючи на 3 голи Пешевски. Коли «Металург» і «Мотор» зустрічалися в сезоні 2015/2016, Жарко також забивав в обох іграх.

У складі національної команди своєї країни Жарко зіграв на чемпіонаті Європи-2018, зокрема, закинув три м'ячі після трьох кидків в матчі проти Німеччини. На чемпіонаті світу-2017 одним з кращих для Пешевски був поєдинок 1/8 фіналу, де він тричі вразив ворота Норвегії – майбутнього фіналіста турніру.

Всі шанси Пешевски є і для участі на світовій першості-2019. Збірна Македонії стала учасником першості, перегравши у відбірковому плей-офф за сумою двох матчів Румунію 57:50. Жарко зіграв в обох поєдинках.