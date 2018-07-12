Віце-президент WWFC: є шанс, що в 2028 році ми повеземо збірну України на Олімпіаду

Денис Перч оптимістично оцінює олімпійські перспективи змішаних бойових мистецтв.

Президент World Warriors Fighting Championship Володимир Тесля і віце-президент організації Денис Перч оптимістично оцінили перспективи входження змішаних бойових мистецтв в число олімпійських видів спорту, а також розповіли про прогрес виду спорту останнім часом в Україні і в світі.

Змішані бойові мистецтва в останні роки є одним з тих видів спорту, які найбільш стрімко розвиваються у світі, тому що будь-які доводи відразу ж легко перекриваються красномовними цифрами. З року в рік зростають рейтинги трансляцій турнірів з ММА, у тому числі і на платній основі (за системою pay-per-view). Паралельним курсом збільшується фінансовий оборот індустрії, а разом з ним і зарплатні відомості заходів. При всьому при цьому, зростання масштабів ринку навіть не думає сповільнюватися, так що подальші перспективи розвитку цього спорту малюються тільки в райдужних тонах.

Українські ММА довгий час перебували в стані стагнації, ніби не помічаючи гучний тренд і залишаючись в стороні від світових тенденцій. І тільки в останні кілька років, поряд з активною діяльністю всесвітньої ліги World Warriors Fighting Championship, ситуація стала стрімко мінятися в кращу сторону.

Створена в 2013 році, WWFC на чолі з президентом Володимиром Теслей, а пізніше і віце-президентом Денисом Перчем від турніру до турніру набирала «м'язову масу», швидкість і популярність, як переймаючи успішний досвід провідних світових промоушенів, так і відрізняючись власними ноу-хау.

Після майже п'яти років існування, WWFC не тільки гордо і беззастережно лідирує на чолі українських ММА, але і міцно входить в число провідних європейських промоушенов. Турніри ліги збирають багатотисячні аудиторії на трибунах київського Палацу спорту, їх транслює національне телебачення, а кращі бійці перетворюються в медійних персон і користуються живим попитом скаутів провідних заокеанських організацій.

В одній зв'язці з WWFC прогресують і всі українські ММА, за останні 5 років не зробили крок і навіть не стрибок вперед, а справжнісіньке спринтерське прискорення.

«Якщо згадати, в якому стані перебували ММА в Україні 5 років тому, і порівняти з нинішнім станом справ, то у світі змішаних бойових мистецтв це дві різні країни, – говорить Володимир Тесля. – Тим не менш, це тільки початок. Зараз в Україні дуже багато перспективних хлопців, дуже багато молоді показують яскраві бої, так що все ще попереду. Потрібно продовжувати наполегливо працювати, і результат обов'язково прийде».

«5 років тому ММА в Україні практично не ворушилися, – підтверджує Денис Перч. – Хіба що зрідка проводилися якісь турніри, на яких збирався дуже обмежене коло людей. Сьогодні ж як мінімум 4 рази в році тільки ми збираємо практично повний Палац спорту в Києві. Сьогодні ММА – це світовий тренд, і Україна крокує з цим трендом в ногу».

Великим поштовхом до ще більшого розвитку і популяризації ММА не тільки в Україні, але і у всьому світі має стати включення змішаних бойових мистецтв до переліку олімпійських видів спорту. І хоча це питання не самого найближчого часу, є всі підстави сподіватися, що поява перших олімпійських чемпіонів з ММА не за горами.

«У ММА дуже хороші перспективи стати олімпійським видом спорту, – впевнений Тесля, який також очолює любительську Федерацію змішаних бойових мистецтв України (UFMMA). – Як скоро це може статися? Поки все тільки на рівні чуток, але ми зі свого боку робимо все, що від нас залежить. Скажу так: думаю вже скоро ми оголосимо хороші новини у світі аматорських змішаних бойових мистецтв».

«Завдяки тому, що популярність цього виду спорту зростає просто колосальними темпами, ведеться все більше і більше розмов про те, щоб зробити його олімпійським, – зазначає Перч, який обіймає посаду віце-президента UFMMA. – Міжнародні федерації вже зробили багато для того, щоб це сталося, і ми також намагаємося максимально долучитися до цього процесу і наблизитися до його настання. Є шанс, що в 2028 році ми повеземо збірної України на Олімпійські ігри».