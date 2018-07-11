Матч з південноафриканцем Андерсоном тривав 4 години 13 хвилин.

Легендарний тенісист швейцарець Роджер Федерер сенсаційно програв у чвертьфіналі Вімблдону, третього в сезоні турніру «Великого шолома».

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Суперником швейцарця, посіяного під першим номером, був представник ПАР Кевін Андерсон.

У підсумку 8-разовий переможець Вімблдону не зміг упоратися з опонентом.

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Матч тривав більше чотирьох годин і завершився з рахунком 2:6, 6:7, 7:5, 6:4, 13:11 на користь спортсмена з ПАР.

Зазначимо, що до цього матчу Федерер не програв на турнірі жодного сету. Швейцарець вів по сетах - 2:0 - і в цьому матчі, однак у п'ятій, найбільш виснажливій партії почав програвати супернику у грі на задній лінії.

Федерер виконав 16 подач навиліт, допустив 1 подвійну помилку, реалізував 3 брейк-пойнта з 12, активно виграв 61 очко і допустив 33 невимушені помилки. На рахунку Андерсона 28 ейсів, 3 помилки на подачі, 4 реалізованих брейк-пойнти з 7-ми, 65 віннерсів і 31 неточність.

У півфіналі Андерсон зустрінеться з переможцем поєдинку Мілош Раоніч (Канада, 13) – Джон Існер (США, 9).