Українські шахісти Нижник та Моісеєнко виграли престижні турніри в США та Росії

Обидва українця не програли жодної партії на своїх турнірах.

Український гросмейстер Ілля Нижник переміг у представницькому турнірі World Open 2018, що проходив у Філадельфії (США).

В змаганнях взяли участь 200 шахістів, серед яких близько 30 гросмейстерів, повідомляє Федерація шахів України.

12-й за стартовим рейтингом Ілля здобув абсолютну перемогу - 7,5 очок у 9 турах, не зазнавши жодної поразки.

У свою чергу, 6,5 очок (6 перемог і 1 нічия) у 7 турах принесли перемогу Олександру Моісеєнку на представницькому Кубку Матиняна, в якому змагалися 92 шахісти (17 гросмейстерів). Змагання проходили за регламентом швидких шахів у Хвалинську (Росія).