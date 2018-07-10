Екіпіровка українських фехтувальниць, яка була втрачена в аеропорту, знайшлася і доставлена в збірну

Пропажа обмундирування трапилася за лічені дні до старту чемпіонату світу.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблі, що залишилася без повного комплекту екіпіровки напередодні чемпіонату світу, вже змогла отримати втрачений багаж.

Про це повідомив міністр спорту України Ігор Жданов.

Фехтувальні чохли та інші речі вже знайдені.

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«Були проведені переговори з авіакомпанією, яка знайшла багаж і пообіцяла повернути його протягом двох днів. На всякий випадок ми з Федерацією фехтування розробляємо альтернативні варіанти», - написав міністр у Facebook.

Трохи пізніше він повідомив додаткову інформацію: «Багаж і екіпірування доставлено в розташування збірної України».

Нагадаємо, під час перельоту українських спортсменок в Японії відбулася пересадка в Парижі, де був втрачений багаж українок. Серед інших речей були і фехтувальні чохли з екіпіровкою і зброєю. Останній тиждень українські спортсменки тренувалися в чужих фехтувальних костюмах.

Чемпіонат світу з фехтування-2018 пройде з 19-го по 27 липня в китайському Усі.

У складі збірної України на турнірі виступлять чинна чемпіонка світу Ольга Харлан, а також Аліна Комащук, Олена Вороніна та Юлія Бакастова.