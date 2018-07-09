Вперше за півстоліття в 1/4 фіналу на Великому Шоломі немає жодної тенісистки з Топ-10
17:34, 09 липня 2018Інше
496 0
У жіночій сітці Вімблдону з турніру вибули всі фаворитки.
Кароліна Плішкова була останньою представницею Топ-10 на Вімблдоні / REUTERS
У понеділок 7-ма ракетка світу чеська тенісистка Кароліна Плішкова програла Кікі Бертенс з Нідерландів в четвертому колі Вімблдонського турніру.
Таким чином, вперше у Відкритій ері (з 1968 року) в чвертьфіналі турніру Великого Шолома не буде жодної тенісистки з топ-10 посіву, повідомляє Gracenote.
Читайте такожОстання українка вибула з Вімблдону-2018 в одиночному розряді
На даний момент найвищий номер посіву має німкеня Анжелік Кербер, яка посіяна на Вімблдоні під 11-м номером.
Нагадаємо, українка і п'ята сіяна на турнірі Еліна Світоліна вилетіла ще в першому колі. Румунка Сімона Халеп, що очолює рейтинг WTA, програла в третьому колі.
Вімблдонський турнір проходить з 2-го по 15 липня в Англії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter