Українська легкоатлетка Магучіх підкорила чемпіонат Європи U-18 з рекордом у стрибках у висоту (відео)

16-річна спортсменка принесла Україні третю золоту медаль на турнірі.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх з рекордом виграла юніорський чемпіонат Європи (U-18) в угорському Дьорі.

16-річна українка завоювала золото в стрибках у висоту, повідомляє Xsport.

Перше місце вона забезпечила собі, взявши у фіналі висоту 1м 86 див. Уже в статусі чемпіонки Магучіх взялася штурмувати рекорд юніорських чемпіонатів Європи. Після двох невдалих спроб їй вдалося взяти рекордну висоту у третьому стрибку. Магучіх підкорила планку на висоті 1м 94 см – це новий рекорд чемпіонатів Європи (U-18). Чинним світовим рекордом у цій дисципліні є результат 1м 96 см.

Another star in the making!



Ukraine's Yaroslava Mahuchikh, 16, cleared a championship record of 1.94 m on her third attempt in the high jump final.



Mahuchikh also came within one centimetre of the long-standing world age-16 best held by Marina Kuptsova. pic.twitter.com/ymmjeS3pV9 — European Athletics (@EuroAthletics) July 8, 2018

Для збірної України це вже третє золото в Дьорі. Раніше чемпіонами Європи-2018 стали Михайло Кохан (метання молота) і Валерія Іваненко (метання молота).

Срібло в скарбничку української збірної поклав Олег Дорощук (стрибки у висоту).

З чотирма медалями - трьома золотими і однією срібною - Україна розділила сьоме місце з Ірландією. Найбільша кількість нагород у британців – 9 (6+2+1).