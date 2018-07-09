Українська легкоатлетка Магучіх підкорила чемпіонат Європи U-18 з рекордом у стрибках у висоту (відео)

10:52, 09 липня 2018
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Ярослава Магучіх - чемпіонка Європи (U-18) з легкої атлетики / НОК України

16-річна українка завоювала золото в стрибках у висоту, повідомляє Xsport.

Перше місце вона забезпечила собі, взявши у фіналі висоту 1м 86 див. Уже в статусі чемпіонки Магучіх взялася штурмувати рекорд юніорських чемпіонатів Європи. Після двох невдалих спроб їй вдалося взяти рекордну висоту у третьому стрибку. Магучіх підкорила планку на висоті 1м 94 см – це новий рекорд чемпіонатів Європи (U-18). Чинним світовим рекордом у цій дисципліні є результат 1м 96 см.

Для збірної України це вже третє золото в Дьорі. Раніше чемпіонами Європи-2018 стали Михайло Кохан (метання молота) і Валерія Іваненко (метання молота).

Срібло в скарбничку української збірної поклав Олег Дорощук (стрибки у висоту).

З чотирма медалями - трьома золотими і однією срібною - Україна розділила сьоме місце з Ірландією. Найбільша кількість нагород у британців – 9 (6+2+1).

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Теги: #легка атлетика#Ярослава Магучіх