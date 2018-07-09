Українські фехтувальниці залишилися без всієї екіпіровки за 10 днів до старту чемпіонату світу

Весь багаж українських спортсменок був втрачений в аеропорту.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Вороніної та Юлії Бакастової потрапила в неприємну ситуацію по приїзду на тренувальний збір в Японію.

Фехтувальниці під час перельоту робили пересадку в Парижі, де були втрачені всі їхні речі, серед яких були і фехтувальні чохли з екіпіровкою і зброєю. Вже тиждень українки тренуються в чужій формі, починаючи від кросівок і закінчуючи фехтувальними костюмами.

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На зборах в Японії українські шаблістки готуються до фінального старту - чемпіонату світу, який почнеться вже 19 липня в китайському Усі.

Поки невідомо, коли прибуде багаж шаблісток і чи прибуде взагалі.

Зазначимо, що на чемпіонаті світу учасники зобов'язані виступати в екіпіровці з їхнім прізвищем і прапором країни, а фехтувальне спорядження та зброя перед початком турніру проходять маркування, де контролюються стандарти Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Нагадаємо, що лідер національної команди Ольга Харлан є чинною чемпіонкою світу.

Чемпіонат світу з фехтування-2018 пройде з 19-го по 27 липня в китайському Усі.