Українка Ястремська виграла тенісний турнір у Римі, розгромивши росіянку
16:26, 08 липня 2018Інше
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У фінальному матчі 18-річна українка Даяна Ястремська не залишила шансів росіянці Анастасії Потаповій.
Даяна Ястремська виграла турнір у Римі / Тенісний Портал України
Українська тенісистка Даяна Ястремська виграла титул на турнірі серії ITF.
У фінальному матчі турніру в Римі з призовим фондом 60 тисяч доларів Ястремська не залишила шансів росіянці Анастасії Потаповій.
У двох сетах українка віддала суперниці лише один гейм, розгромивши її з рахунком 6:1, 6:0.
Про це повідомляє Sport Arena.
Зазначимо, що два роки тому Потапова обіграла Ястремську у фіналі юнацького турніру на Вімблдоні.
Титул у Римі став для Ястремської третім у професійній кар'єрі і першим в нинішньому році. Також завдяки перемозі в Римі українка підвищиться в рейтингу WTA і переміститься ближче до першої сотні, оновивши особистий рекорд.
А вже у понеділок Даяна Ястремська стартує на турнірі ITF в Будапешті з призовим фондом 100 тисяч доларів.
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