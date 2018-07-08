Українка Ястремська виграла тенісний турнір у Римі, розгромивши росіянку

У фінальному матчі 18-річна українка Даяна Ястремська не залишила шансів росіянці Анастасії Потаповій.

Українська тенісистка Даяна Ястремська виграла титул на турнірі серії ITF.

У фінальному матчі турніру в Римі з призовим фондом 60 тисяч доларів Ястремська не залишила шансів росіянці Анастасії Потаповій.

У двох сетах українка віддала суперниці лише один гейм, розгромивши її з рахунком 6:1, 6:0.

Про це повідомляє Sport Arena.

Зазначимо, що два роки тому Потапова обіграла Ястремську у фіналі юнацького турніру на Вімблдоні.

Титул у Римі став для Ястремської третім у професійній кар'єрі і першим в нинішньому році. Також завдяки перемозі в Римі українка підвищиться в рейтингу WTA і переміститься ближче до першої сотні, оновивши особистий рекорд.

А вже у понеділок Даяна Ястремська стартує на турнірі ITF в Будапешті з призовим фондом 100 тисяч доларів.