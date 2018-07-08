Українка Ястремська виграла тенісний турнір у Римі, розгромивши росіянку

16:26, 08 липня 2018
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Даяна Ястремська виграла турнір у Римі / Тенісний Портал України

У фінальному матчі турніру в Римі з призовим фондом 60 тисяч доларів Ястремська не залишила шансів росіянці Анастасії Потаповій.

У двох сетах українка віддала суперниці лише один гейм, розгромивши її з рахунком 6:1, 6:0.

Про це повідомляє Sport Arena.

Зазначимо, що два роки тому Потапова обіграла Ястремську у фіналі юнацького турніру на Вімблдоні.

Титул у Римі став для Ястремської третім у професійній кар'єрі і першим в нинішньому році. Також завдяки перемозі в Римі українка підвищиться в рейтингу WTA і переміститься ближче до першої сотні, оновивши особистий рекорд.

А вже у понеділок Даяна Ястремська стартує на турнірі ITF в Будапешті з призовим фондом 100 тисяч доларів.

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Теги: #Ястремська Даяна