Один з кращих велогонщиків в історії України Попович балотуватиметься в президенти ФВУ

3 липня на засіданні Львівської обласної федерації велосипедного спорту Поповича було обрано віце-президентом ЛОФВС.

Кращий молодий гонщик «Тур де-Франс»-2005, а зараз спортивний директор американської команди Світового туру Trek-Segafredo Ярослав Попович погодився на пропозицію Львівської обласної федерації велосипедного спорту (ЛОФВС) подати його кандидатуру на пост президента Федерації велоспорту України.

Позачергова конференція ФВУ відбудеться 20 липня 2018 року в Києві.

3 липня на засіданні Львівської обласної федерації велосипедного спорту Поповича було обрано віце-президентом ЛОФВС. Також Ярослав звернувся з запитом в юридичний департамент Міжнародної спілки велосипедистів (UCI), чи може він поєднувати роботу в Trek-Segafredo з працею в Федерації велоспорту України. Юридичний департамент UCI дав відповідь, що жодних заборон в цьому плані не існує. Ідентичну відповідь Попович отримав і від ФВУ.

"Я вдячний всім людям, які підтримували і підтримують велоспорт в Україні – зазначив Ярослав Попович. – Але зараз наш велоспорт переживає нелегкі часи. Останні місяці я детально вивчав стан справ. Всі погодяться, що нам потрібні якісні зміни. За останні два роки роботи у якості спортивного директора команди Світового туру я отримав досвід і тепер розумію ситуацію не тільки з боку спортсменів. Зараз цей досвід хочу передати своєї рідної країні. Сподіваюсь, що мені вдасться об’єднати всіх людей, які щиро бажають розвивати український велоспорт та залучити до реалізації цього завдання нових партнерів. Більш детально про свої плани розповім на позачерговій конференції ФВУ".