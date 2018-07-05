Остання українка вибула з Вімблдону-2018 в одиночному розряді

Леся Цуренко програла Барбарі Стрицової з Чехії.

На Вімблдонському тенісному турнірі завершився черговий матч другого кола, в якому українка Леся Цуренко програла Барбарі Стрицової з Чехії.

Матч завершився з рахунком 1:6, 4:6, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра тривала усього 1 годину і 04 хвилини.

Чеська тенісистка, посіяна на турнірі під 23-м номером, передбачувано була набагато сильнішою за українку, вела гру і в першому сеті буквально розгромила Цуренко, давши тієї виграти лише один гейм. А у другій партії українка прийшла в себе і дещо вирівняла гру, але у вирішальний момент - в кінцівці партії - знову поступилася.

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Таким чином, після поразки Цуренко у турнірній сітці змагань не залишилося жодного представника України - в чоловічому, і в жіночому турнірі.

Раніше з боротьби вибули Сергій Стаховський, Еліна Світоліна, Катерина Бондаренко і Катерина Козлова.

Як повідомляв УНІАН, Вімблдон-2018 проходить в знаменитому передмісті Лондона з 2 по 15 липня.