Стаховський програв на Вімблдоні минулорічному півфіналісту турніра
17:21, 04 липня 2018Інше
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У трьох сетах українець поступився американцеві Сему Куеррі.
Сергій Стаховський / daviscup.com
Український тенісист Сергій Стаховський програв в матчі другого кола на турнірі Великого Шолома - Вімблдоні.
У поєдинку проти 11-ї ракетки турніру американця Сема Куеррі Стаховський поступився в трьох сетах.
Матч тривав 1 годину 49 хвилин.
Вімблдон. Друге коло
Сергій Стаховський (Україна) - Сем Куеррі (США) - 6-7(4), 3-6, 3-6
Сем Куеррі - півфіналіст Вімблдону-2017, це його найкраще досягнення на турнірах Великого Шолома.
Нагадаємо, в першому раунді Вімблдону Сергій Стаховський у п'яти сетах обіграв португальця Жоао Соузу.
Сьогодні матч другого кола проведе остання представниця України в одиночному розряді Вімблдону Леся Цуренко.
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