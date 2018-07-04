Стаховський програв на Вімблдоні минулорічному півфіналісту турніра

У трьох сетах українець поступився американцеві Сему Куеррі.

Український тенісист Сергій Стаховський програв в матчі другого кола на турнірі Великого Шолома - Вімблдоні. У поєдинку проти 11-ї ракетки турніру американця Сема Куеррі Стаховський поступився в трьох сетах. Матч тривав 1 годину 49 хвилин. Вімблдон. Друге коло Сергій Стаховський (Україна) - Сем Куеррі (США) - 6-7(4), 3-6, 3-6 Сем Куеррі - півфіналіст Вімблдону-2017, це його найкраще досягнення на турнірах Великого Шолома. Нагадаємо, в першому раунді Вімблдону Сергій Стаховський у п'яти сетах обіграв португальця Жоао Соузу. Сьогодні матч другого кола проведе остання представниця України в одиночному розряді Вімблдону Леся Цуренко.

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