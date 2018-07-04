Стаховський програв на Вімблдоні минулорічному півфіналісту турніра

17:21, 04 липня 2018
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Сергій Стаховський / daviscup.com

У поєдинку проти 11-ї ракетки турніру американця Сема Куеррі Стаховський поступився в трьох сетах.

Матч тривав 1 годину 49 хвилин.

Вімблдон. Друге коло

Сергій Стаховський (Україна) - Сем Куеррі (США) - 6-7(4), 3-6, 3-6

Сем Куеррі - півфіналіст Вімблдону-2017, це його найкраще досягнення на турнірах Великого Шолома.

Нагадаємо, в першому раунді Вімблдону Сергій Стаховський у п'яти сетах обіграв португальця Жоао Соузу.

Сьогодні матч другого кола проведе остання представниця України в одиночному розряді Вімблдону Леся Цуренко.

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Теги: #Сергій Стаховський#Вімблдон-2018