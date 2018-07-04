Збірна України отримала ще одну медаль на Всесвітніх іграх через допінг-пробу німкені

Українська представниця боулінгу Дар’я Ковальова постфактум стала бронзовою призеркою Всесвітніх ігор-2017.

Українська представниця боулінгу Дар’я Ковальова постфактум стала бронзовою призеркою Всесвітніх ігор-2017.

Про це повідомляє офіційний сайт Спортивного комітету України.

На змаганнях у Вроцлаві минулого року Дар’я Ковальова в запеклій боротьбі посіла четверте місце, але нині в офіційних протоколах її перемістили на третє місце – адже результат чемпіонки було анульовано!

В допінг-пробі німкені Лаури Бейтнер знайшли заборонені препарати. Після остаточного підтвердження її позбавили золотої медалі. Тож на першу позицію перемістилася легендарна американка Келлі Кулик, на другу – колумбійка Клара Герреро, на третю – українка Дар’я Ковальова.

Її бронза стала 26-ю медаллю збірної України на Всесвітніх іграх.

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Відзначимо, що це перший допінг-скандал в боулінгу на міжнародному рівні. Лауру Бейтнер відсторонено від участі у всіх змаганнях. В крові німецької спортсменки знайшли гідрохлоротіазид, який вважається маскуючою речовиною і може використовуватися для приховування інших заборонених препаратів. Сама Бейтнер вину не визнає – мовляв, приймала лише ібупрофен і носовий спрей, які не заборонені Всесвітнім антидопінговим агентством.

Нині триває іще одне розслідування ВАДА щодо можливого вживання допінгу на Всесвітніх іграх-2017 у Вроцлаві. Мова про важку категорію в кікбоксингу, де українець Роман Головотюк став бронзовим призером. Якщо факт вживання допінгу буде доведено, наш кікбоксер отримає срібло.

З урахуванням бронзи Дар’ї Ковальової здобуток збірної України на Всесвітніх іграх-2017 складає 10 золотих, 7 срібних і 9 бронзових медалей. Українська команда посіла 5-те місце у загальному заліку.

Окреме досягнення - на рахунку славетної чемпіонки з пауерліфтингу українки Лариси Соловйової, яку визнали найкращою спортсменкою Всесвітніх ігор-2017.

Нагадаємо, Х Всесвітні Ігри проходили у польському Вроцлаві з 20-го по 30 липня 2017 року. Більше ніж 3 тисячі атлетів, які представляли 111 країн, змагалися у 31 виді спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор.