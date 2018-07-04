Австралійський тенісист на Вімблдоні потрапив м'ячем у дівчинку, яка подає м'ячі - та заплакала

Інцидент трапився у грі першого кола змагань.

На Вімблдонському тенісному турнірі стався неприємний інцидент з дівчиною герл-боєм (подає м'ячі гравцям під час матчу).

Під час одного з епізодів гри Нік Кірьос - Денис Істомін Кірьос вдарив по м'ячу і влучив у руку герл-бою, повідомляється на офіційному сайті турніру.

Від сильної болі постраждала заплакала.

«Коли почув звук, подумав, що потрапив в табло. А потім зрозумів, що дівчинці в руку. Було важко, вона почала плакати, але трималася по-чемпіонськи. Я б точно плакав в такій ситуації», — зазначив Кирьос.

За даними радара на корті м'яч потрапив у руку дівчинки, летів зі швидкістю 217 кілометрів на годину.

Інцидент стався в четвертому сеті за рахунку 2-2. Матч завершився перемогою Кирьоса (7-6, 7-6, 6-7, 6-3).