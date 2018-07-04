Оприлюднено склад збірної України на ЧС з фехтування

Турнір пройде в другій половині липня в Китаї.

З 19 по 26 липня у китайському місті Усі пройде чемпіонат світу-2018 з фехтування.

Збірна України визначилася зі складом на турнір, повідомляє Xsport:

Чоловіки:

Рапіра: Дмитро Чучукало, Ростислав Герцик, Андрій Погребняк, Клод Юнес

Шпага: Богдан Нікішин, Ігор Рейзлін, Володимир Станкевич, Роман Свічкар

Шабля: Дмитро Пундик, Олексій Стаценко, Юрій Цап, Андрій Ягодка

Жінки:

Рапіра: Ганна Тараненко, Катерина Ченцова, Анастасія Московська, Олександра Сенюта

Шпага: Олена Кривицька, Анфіса Почкалова, Ксенія Пантелєєва, Фейбі Бежура

Шабля: Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Аліна Комащук та Олена Вороніна

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Зазначимо, що цим самим складом наша команда виступала і на континентальній першості в Сербії. Однак тоді срібний призер Олімпійських ігор в Ріо Олена Вороніна виступала тільки в командному турнірі, тепер Вороніна вийде на доріжку і в особистому змаганні.

Нагадаємо, що на нещодавньому чемпіонаті Європи-2018 українці здобули дві медалі. Тоді Богдан Нікішин показав третій результат в особистій першості, а українські шаблістки взяли срібло в команді.

Варто відзначити, що після успішного виступу в Сербії Нікішин став лідером світового рейтингу.