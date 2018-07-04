Оприлюднено склад збірної України на ЧС з фехтування
З 19 по 26 липня у китайському місті Усі пройде чемпіонат світу-2018 з фехтування.
Збірна України визначилася зі складом на турнір, повідомляє Xsport:
Чоловіки:
Рапіра: Дмитро Чучукало, Ростислав Герцик, Андрій Погребняк, Клод Юнес
Шпага: Богдан Нікішин, Ігор Рейзлін, Володимир Станкевич, Роман Свічкар
Шабля: Дмитро Пундик, Олексій Стаценко, Юрій Цап, Андрій Ягодка
Жінки:
Рапіра: Ганна Тараненко, Катерина Ченцова, Анастасія Московська, Олександра Сенюта
Шпага: Олена Кривицька, Анфіса Почкалова, Ксенія Пантелєєва, Фейбі Бежура
Шабля: Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Аліна Комащук та Олена Вороніна
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Зазначимо, що цим самим складом наша команда виступала і на континентальній першості в Сербії. Однак тоді срібний призер Олімпійських ігор в Ріо Олена Вороніна виступала тільки в командному турнірі, тепер Вороніна вийде на доріжку і в особистому змаганні.
Нагадаємо, що на нещодавньому чемпіонаті Європи-2018 українці здобули дві медалі. Тоді Богдан Нікішин показав третій результат в особистій першості, а українські шаблістки взяли срібло в команді.
Варто відзначити, що після успішного виступу в Сербії Нікішин став лідером світового рейтингу.