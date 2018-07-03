Українка Козлова поступилася у першому раунді Вімблдону

У трьох сетах українка програла американці Дженніфер Брейді.

Українка Катерина Козлова не зуміла подолати перше коло тенісного турніру Великого Шолома - Вімблдон, який проходить в Лондоні.

Українська тенісистка поступилася в трьох сетах американці Дженніфер Брейді.

Дві години тривала боротьба за перемогу в цій грі. Українка, програвши стартовий сет з двома брейками і поступаючись у другому 2-5, зуміла повернути інтригу і зрівняти рахунок по партіях. На тайбрейку другої партії Козлова оформила три міні-брейки, програвши два розіграші на своїй подачі.

У вирішальному сеті Брейді відразу ж забезпечила собі відрив у два брейки і в підсумку зберегла перевагу до кінця зустрічі, відігравши два брейкпойнти у восьмому геймі.

Вімблдон. 1 коло

Катерина Козлова (Україна) - Дженніфер Брейді (США) 2-6, 7-6(4), 2-6

Зазначимо, що Катерина Козлова ще вийде на корти Вімблдону в парному розряді.

Як повідомляв УНІАН, вчора турнір залишили після першого туру українка Еліна Світоліна і її співвітчизниця Катерина Бондаренко.