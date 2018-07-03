Рекордна кількість країн-учасниць візьмуть участь в Юнацькому чемпіонаті світу зі стрибків у воду

Турнір у Києві пройде наприкінці липня.

З 22 по 29 липня столичний палац водних видів спорту «Ліко-арена» прийматиме найсильніших стрибунів у воду, які завітають на Юнацький чемпіонат світу.

Змагання такого рівня, вперше будуть проходити в Україні і зберуть атлетів з 47 країн, повідомили УНІАН організатори змагань.

Спортсмени не лише вестимуть боротьбу за нагороди планетарної першості, а й виборюватимуть ліцензії III літніх Юнацьких Олімпійських ігор-2018, які в жовтні пройдуть в аргентинському місті Буенос-Айрес.

«Юнацький чемпіонат світу зі стрибків у воду стане найяскравішою і наймасштабнішою подією цього року. Приємно, що наша «Ліко-арена» зможе прийняти біля 500 спортсменів з 47 країн, що є максимальним представництвом на змаганнях такого рівня. Загалом у світі стрибками у воду займаються у 52-х країнах. Це високе міжнародне визнання і відповідальність», - наголосив президент Федерації України зі стрибків у воду Ігор Лисов.

За його словам «Ліко-арена» повністю готова до чемпіонату, адже має належну інфраструктуру, що відповідає високим світовим стандартам й була високо оцінена спортсменами, зокрема під час проведення чемпіонату Європи зі стрибків у воду, що минулоріч у червні проходив у Києві.

«Федерація України зі стрибків у воду спільно з генеральним спонсором компанією «Ліко-Холдинг» продовжує створювати максимально комфортні умови для атлетів як під час тренувань, так і під час відпочинку. Впевнений, що юні спортсмени гідно оцінять новозбудований міні-готель «Favor sport» і порадують усіх нас високими результатами. До речі, вхід на змаганнях для всіх бажаючих буде вільний», - зазначив Ігор Лисов.

Приємною новиною прозвучало повідомлення від президента Федерації України зі стрибків у воду, що найближчим часом Україна збирається знову подати заявку на проведення чемпіонату Європи зі стрибків у воду у 2019 році.

«Ми вже маємо успішний досвід з проведення континентальної першості у 2017-му й залюбки знову повернемо свято спорту і можливість насолодитись цим чудовим видом до нашої країни», - підкреслив Ігор Лисов.

У свою чергу Міністр молоді та спорту Ігор Жданов зазначив: «Ми раді, що великий спорт повертається в Україну. Чемпіонат Європи 2017 року у Києві був проведений на відмінно за оцінкою міжнародних фахівців. Це посприяло тому, що Україні довірили провести Юнацький чемпіонат світу-2018. Я переконаний, що і цього разу все пройде на найвищому рівні. Успіхів, перемог, а ми підтримуватимемо наших спортсменів всім чим зможемо»

Головний тренер збірної команди України зі стрибків у воду Тамара Токмачова поділилась з присутніми інформацією яка безпосередньо стосується підготовки команди. «Юнацька збірна України щойно повернулася з чемпіонату Європи у Фінляндії, де здобула 4 срібні медалі. Капітан і лідер команди Софія Лискун пропустила цей турнір, щоб якнайкраще підготуватися до домашнього чемпіонату світу. Нашу юнацьку збірну на світовій першості представлятимуть 12 спортсменів. Всі максимально націлені на результат, але конкуренція буде серьйозною».

Капітан команди Софія Лискун, яка вже має медалі і з дорослих стартів поділилися своїми емоціями перед початком турніру. «Звісно присутнє хвилювання, адже змагатись прийдеться у себе, вдома, а це подвійна відповідальність. Ми готуємося виступити на всі тисячу відсотків - хочеться показати свій максимальний результат. Головна моя мета – це завоювання ліцензії на Юнацькі Олімпійські ігри».

Також сьогодні відбулась презентація логотипу чемпіонату. На ньому зображено спортсменку, яка стрибає з вишки в басейн у формі каштана.