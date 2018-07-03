Українка Стребкова фінішувала другою у бігу на 3 тисячі метрів з перешкодами в Угорщині

Швидше за неї пробігла лише ефіопка Войншет Анса.

Українська легкоатлетка Наталія Стребкова опинилася в трійці найкращих у стіпль-чезі (бігу на 3 тисячі метрів з перешкодами).

На турнірі Gyulai István Memorial, що проходить в Угорщині, спортсменка фінішувала на 2-му місці, повідомляє SportArena.

Швидше за неї прибігла лише ефіопка Войншет Анса.

Примітно, що результат цього забігу став для Стребкової найкращим у кар'єрі. Її результат — 9.41,31 хвилин, ефіопка виявилася швидше неї лише на 0,5 секунди (9.40,89 хвилин).

Раніше українка фінішувала на 2-му місці в бігу на 3000 метрів на турнірі у французькому Ерувіллі.

Що стосується інших результатів змагань в Будапешті серед українців, то Андрій Проценко посів 8-е місце у змаганнях зі стрибків у висоту (результат — 2,22 метра).