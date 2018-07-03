Світоліна може піднятися в рейтингу WTA після поразки в першому колі Вімблдону

Все залежить від виступів нині 4-ї у світі іспанки Мугуруси, а також переслідувальниць українки в класифікації.

Еліна Світоліна несподівано для всіх вилетіла вже на старті престижного турніру Уїмблдону. Вона зазнала поразки від 57-ї ракетки світу Тетяни Марії з Німеччини.

Втім, незважаючи на фіаско, в українки є шанси не тільки зберегти за собою п'яту позицію в рейтингу WTA, але і піднятися на одну вгору, повідомляє Isport.

Справа в тому, що у минулорічної переможниці Гарбіньє Мугуруси, яка на момент старту Вімблдону-2018 займала четверте місце класифікації, згоріли 2000 очок.

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Таким чином, у разі її виходу у півфінал, наша тенісистка випередить іспанку в табелі.

Однак існує також загроза з боку Петри Квітової, Кароліни Плішкової, Медісон Кіз, Анжелік Кербер та Юлї Гергес – ці тенісистки також можуть обійти Еліну Світоліну завдяки успішному виступу на третьому в сезоні турнірі Великого шолома.