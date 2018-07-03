Світоліна та Бондаренко вибули з боротьби на Вімблдоні, Цуренко вийшла у друге коло

З трьох українок виграла в першому раунді лише одна.

Три українські тенісистки сьогодні провели матчі у рамках першого кола турніру Великого Шолома - Вімблдон.

Тільки Леся Цуренко змогла подолати перший раунд, в той час як головною сенсацією дня зі знаком "мінус" став виліт 5-ї ракетки світу Еліни Світоліної.

У першому колі суперницею Світоліної була німкеня Тетяна Марія, яка впевнено почуває себе на трав'яних кортах і зовсім нещодавно перемогла на турнірі на Мальорці.

Для Світоліної трава - далеко не найзручніше покриття, що вона в черговий раз продемонструвала. Боротьба у матчі тривала в перших двох сетах: у стартовій партії виграла німкеня на тай-брейку, в другому сеті Світоліна взяла реванш, однак у вирішальному сеті нічого не змогла протиставити Марії.

В результаті, Світоліна, яка і так не значилася серед фавориток Вімблдону, припинила боротьбу вже в першому колі.

Еліна Світоліна (Україна, 5) - Тетяна Марія (Німеччина) 6-7(3), 6-4, 1-6

У матчі за участю другої ракетки України Лесі Цуренко та угорської тенісистки Тімеі Бабош дуже впертим вийшов перший сет, в ході якого складно було віддати перевагу одній з суперниць. І все ж кінцівку партії краще провела українка, а в другому сеті Цуренко довела справу до перемоги в матчі.

У другому колі Леся Цуренко зіграє з Барборою Стрицовою з Чехії, яка в першому колі обіграла росіянку Кузнєцову.

Особистий рекорд на Вімблдоні Цуренко встановила в минулому сезоні, вийшовши у третє коло.

Леся Цуренко (Україна) - Тимеа Бабош (Угорщина) 7-5, 6-2

Вибула з боротьби в одиночному розряді українка Катерина Бондаренко, яка поступилася чешці Люсі Шафаржової у двох сетах.

Бондаренко програла по одному гейму на своїй подачі у кожному сеті і не зуміла оформити жодного брейка.

Тим не менш, попереду Катерину очікує боротьба в парному розряді Вімблдону.

Катерина Бондаренко (Україна) - Люсі Шафаржова (Чехія) 4-6, 4-6

Нагадаємо, у змаганнях чоловічої сітки подолав перше коло українець Сергій Стаховський.

Вімблдонський турнір проходить з 2-го по 15 липня.