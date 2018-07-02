Українець Анікєєв виграв в суді у Міжнародної федерації шашок, відстоявши право на свободу слова - рішення CAS

Колишній чемпіон світу з шашок Юрій Анікєєв довів, що 3-річна дискваліфікація за політичними мотивами була незаконною.

Український гросмейстер Юрій Анікєєв виграв в суді у Міжнародної федерації шашок / facebook/yuriy.anikeev

Міжнародний спортивний суд в Лозанні виніс рішення у скандальній справі відомого українського гросмейстера з шашок Юрія Анікєєва, який відстоював свою правоту в боротьбі з Міжнародною федерацією шашок (IDF), правління якої знаходиться в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє УНІАН.

Екс-чемпіон світу з шашок-64, а також переможець першості планети з швидких шашок українець Анікєєв в 2016 році був дискваліфікований за політичними мотивами, без пояснення конкретних причин. Як пояснював сам спортсмен, він постраждав за полеміку в пресі, де він розмірковував про шляхи розвитку шашок-64.

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Крім того, несхвалення Міжнародною федерацією шашок, керівництво якої практично повністю складається з росіян, викликали часті появи Анікєєва на змаганнях в українській вишиванці.

У понеділок, 2 липня 2018 року, Міжнародний спортивний суд Лозанни виніс вердикт, згідно з яким всі претензії IDF до українського спортсмена вважаються недійсними, а 3-річна дискваліфікація терміном на три роки з 16 грудня 2016 року по 15 грудня 2019-го повністю анульована.

Міжнародна федерація шашок зобов'язана виплатити Юрію Аникееву 5 тисяч швейцарських франків як компенсацію. Крім того, IDF понесе витрати за хід судового процесу в CAS.

Як зазначається в рішенні CAS, вердикт суду остаточний і оскарженню не підлягає.

Документ рішення CAS:

Як зазначив адвокат спортсмена Антон Сотир, Міжнародна федерація шашок зобов'язана передивитись своє рішення, а санкції, яких зазнав український спортсмен, мають бути скасовані.

"На будь-яке нове рішення IDF піде наша нова апеляція. В цілому, український спорт можна привітати! Рішення Спортивного суду в Лозанні - дуже важливе для міжнародних шашок і взагалі спорту в Україні", - зазначив юрист.

Як повідомляв УНІАН, відомий український гросмейстер з шашок Юрій Анікєєв відстоював своє право на свободу слова, закріплене Європейською Конвенцією прав людини. Анікєєв був незаконно дискваліфікований IDF на 3 роки від участі у будь-яких змаганнях під егідою організації.

Суть позову Анікєєва в тому, що інцидент може носити як політичний характер (протистояння Росії та України), так і особисту неприязнь до Юрія з боку керівництва IDF.

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов назвав "спортивним тероризмом" дії чиновників Міжнародної федерації шашок (IDF), 6 з 8 членів правління якої - представники РФ.