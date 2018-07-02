UFC може прийти в Україну вже найближчим часом

Віце-президент WWFC Денис Перч відправляється в Лас-Вегас, щоб провести предметні переговори з президентом UFC Дэйной Уайтом про перспективних бійців ліги та їх виступі в UFC у майбутньому. Крім цього на зустрічі будуть підняті питання про можливе проведення турнірів серії UFC Fight Night в Україні.

З 3 по 8 липня в Лас-Вегасі (США) відбудеться традиційний щорічний «бійцівський тиждень» UFC, куди з'їдуться представники всього прогресивного світу змішаних бойових мистецтв.

Увінчає тиждень масштабний турнір UFC 226, головною подією якого стане поєдинок двох діючих чемпіонів – важкоатлета Стіпе Міочича і напівважковаговика Даніеля Кормье, повідомляє прес-служба української WWFC.

Одним з безпосередніх учасників майбутньої події стане і віце-президент WWFC Денис Перч, який відправляється в Лас-Вегас, щоб провести предметні переговори з президентом UFC Дейной Уайтом про перспективних бійців ліги та їх виступі в UFC у майбутньому. Крім цього на зустрічі будуть підняті питання про можливе проведення турнірів серії UFC Fight Night в Україні, а також про аматорську ММА.

Крім того, в рамках бійцівського тижня Перч відвідає турніри UFC The Ultimate Fighter 27 Finale і UFC 226, а також всі приурочені до них медіа-події, включаючи відкриті тренування, прес-конференції та зважування, щоб перейняти безцінний досвід для подальшого впровадження кращих зразків WWFC.

Про результати поїздки Денис розповість по поверненню в Україну. Але вже зараз очевидно, що UFC стає до нас все ближче.

З моменту свого створення в 2013 році всесвітня ліга World Warriors Fighting Championship взяла за орієнтир кращі шоу від провідних світових промоушенов професійних ММА. Тоді, на старті, завдання виглядало важким, але результати не змусили себе чекати, і вже по закінченню декількох років WWFC вийшла на лідируючі позиції не тільки в українських, але й у європейських змішаних бойових мистецтвах.

У той же час, один з основних принципів керівництва WWFC – не зупинятися на досягнутому – не дозволяє спочивати на лаврах. На шляху до меж досконалості планка свідомо підвищується і далі, так що тепер курс узятий на найбільший світовий промоушен – UFC.