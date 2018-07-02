Українець Говоров встановив новий світовий рекорд з плавання (відео)

Попередній рекорд на цій дистанції належав іспанцеві Рафаелю Муньосу і тримався з 2009 року.

Український плавець Андрій Говоров встановив новий світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм.

У неділю, 1 липня, у фіналі змагань в Римі Андрій показав час 22,27 секунди. Таким чином, він на 0,16 секунди поліпшив колишнє світове досягнення, яке з 2009-го року належало іспанцеві Рафаелю Муньосу, пише XSport.

Читайте такожУкраїнський плавець Говоров виграв 2 золота на етапах змагань серії "Маре Нострум"

"Це історія! Я залишив у ній свій слід. Я дійсно щасливий показати щось особливе", - цитує видання спортсмена.

При цьому Андрій Говоров зізнався, що не тренував спеціально батерфляй.

"Чесно кажучи, в останні роки я тренував вільний стиль. Але тут я пропустив 50 метрів вільним стилем, тому що був перевантажений. Було прийнято рішення проплисти батерфляєм у цей змагальний період. Я не тренував батерфляй, як такий", - сказав плавець.

Відзначається, що 50 метрів батерфляєм є неолімпійської дистанцією. При цьому на останньому чемпіонаті світу, який в 2017-му приймав Будапешт, Говоров взяв бронзу на цій дистанції.

Хронологія рекордів на дистанції 50 метрів батерфляєм: Андрій Говоров, Україна, 22.27 (2018); Рафаель Муньос, Іспанія, 22.43, (2009); Роланд Шойман, ПАР, 22.96 (2005); Роланд Шойман, ПАР, 23.01 (2005); Ян Крокер, США, 23.30 (2004).

Відео: ALESSANDRO XELLA

Раніше УНІАН повідомляв, що український плавець Андрій Говоров виграв престижну серію Mare Nostrum, змагаючись у дисципліні 50 метрів батерфляєм.