Українська легкоатлетка Левченко посіла третє місце на етапі «Діамантової ліги» у Парижі

Левченко з третьої спроби подолала планку на висоті 1,97 метрів.

Українка Юлія Левченко посіла третє місце в секторі зі стрибків у висоту на етапі «Діамантової ліги», який відбувся 30 червня в Парижі (Франція).

Левченко з третьої спроби подолала планку на висоті 1,97 метрів, повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Ця висота стала її найкращим результатом нинішнього сезону. Бельгійці Нафіссату Тіам, яка була другою, вона поступилася лише за спробами.

Катерина Табашник з результатом 1,94 метри посіла шосте місце. Перемогла з найкращим результатом сезону у світі і рекордом змагань Марія Ласіцкене з Росії (2,04 м).

Олексій Касьянов змагався з триборства (дисципліна не входить до числа «діамантових»). За сумою трьох видів він набрав 2643 очка (стрибки у довжину – 7,53 м; штовхання ядра – 14,18 м; 110 метрів з бар’єрами – 14,10 с).

Переміг француз Кевін Майєр (2860 очок).