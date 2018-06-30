Український тенісист Стаховський не увійшов до нового складу Ради гравців АТР

12:15, 30 червня 2018
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Сергій Стаховський вибув з Ради гравців АТР / btu.org.ua

Новий склад Ради гравців був обраний на загальних зборах у Вімблдоні, повідомляє SportArena з посиланням на акаунт в Twitter тенісиста Лю Йеньсуня.

Стаховський, який пропрацював у Раді гравців 6 років, не був обраний до нового складу.

В оновлений склад Ради увійшли:

Кевін Андерсон

Робін Хаас

Сем Куеррі

Лю Йеньсунь

Вацек Поспішил

Джеймі Маррі

Бруно Соарес

Новак Джокович

Стефано Травалья

Колін Даудесвелл (представник екс-гравців)

Даніель Валверду (представник тренерів).

Перше засідання нової Ради відбудеться перед початком US Open. На ньому будуть обрані нові президент і віце-президент АТР.

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Теги: #теніс#Стаховський