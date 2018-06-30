Український тенісист Стаховський не увійшов до нового складу Ради гравців АТР
12:15, 30 червня 2018Інше
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Нашого спортсмена не обрали на засіданні Ради перед стартом Вімблдону-2018.
Сергій Стаховський вибув з Ради гравців АТР / btu.org.ua
Український тенісист Сергій Стаховський не був переобраний до Ради гравців АТР.
Новий склад Ради гравців був обраний на загальних зборах у Вімблдоні, повідомляє SportArena з посиланням на акаунт в Twitter тенісиста Лю Йеньсуня.
Стаховський, який пропрацював у Раді гравців 6 років, не був обраний до нового складу.
В оновлений склад Ради увійшли:
Кевін Андерсон
Робін Хаас
Сем Куеррі
Лю Йеньсунь
Вацек Поспішил
Джеймі Маррі
Бруно Соарес
Новак Джокович
Стефано Травалья
Колін Даудесвелл (представник екс-гравців)
Даніель Валверду (представник тренерів).
Перше засідання нової Ради відбудеться перед початком US Open. На ньому будуть обрані нові президент і віце-президент АТР.
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