Український тенісист Стаховський не увійшов до нового складу Ради гравців АТР

Нашого спортсмена не обрали на засіданні Ради перед стартом Вімблдону-2018.

Український тенісист Сергій Стаховський не був переобраний до Ради гравців АТР.

Новий склад Ради гравців був обраний на загальних зборах у Вімблдоні, повідомляє SportArena з посиланням на акаунт в Twitter тенісиста Лю Йеньсуня.

Стаховський, який пропрацював у Раді гравців 6 років, не був обраний до нового складу.

В оновлений склад Ради увійшли:

Кевін Андерсон

Робін Хаас

Сем Куеррі

Лю Йеньсунь

Вацек Поспішил

Джеймі Маррі

Бруно Соарес

Новак Джокович

Стефано Травалья

Колін Даудесвелл (представник екс-гравців)

Даніель Валверду (представник тренерів).

Перше засідання нової Ради відбудеться перед початком US Open. На ньому будуть обрані нові президент і віце-президент АТР.