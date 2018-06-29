Збірну України з важкої атлетики можуть відсторонити від Олімпійських ігор-2020

За останній рік три представника збірної здали позитивні допінг-проби.

Збірна України з важкої атлетики може бути відсторонена від Олімпійських ігор-2020, які пройдуть в Токіо. Про це повідомляє Insidethegames.

Україна входить до числа дев'яти федерацій, які були дискваліфіковані на рік. Але при цьому вони могли виставляти своїх спортсменів на юніорський чемпіонат Європи. У підсумку, два українських атлети - Ігор Обухов та Олена Шевкопляс - здали позитивні допінг-проби.

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Таким чином, разом з відстороненим Олександром Пелешенком українські важкоатлети здали три позитивні допінг-тести протягом року. Згідно з правилами Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF), це тягне за собою дискваліфікацію всієї збірної команди країни на два роки.

У схожій ситуації опинилася і збірна Азержайджану, якій загрожує таке ж покарання.

Зазначимо, що Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 24 липня по 9 серпня в 2020 році.

Нагадаємо, Олександр Пелешенко заявив, що буде судитися з WADA.