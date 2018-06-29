Відбулося жеребкування турнірної сітки Вімблдону - українці дізналися своїх суперників

В основному турнірі візьмуть участь шість українських гравців - чотири дівчини і двоє чоловіків.

Відбулося жеребкування чоловічої і жіночої турнірної сітки Вімблдонського турніру. Українські тенісисти дізналися своїх суперників у першому раунді найпрестижнішого турніру Великого Шолома.

Про це повідомляє офіційний сайт Вімблдону.

Еліна Світоліна, яка отримала п'ятий номер посіву, на старті турніру зіграє проти німкені Татьяни Марії (48-ма в світі), яка минулого тижня стала чемпіонкою турніру на Мальорці. Раніше тенісистки зустрічалися чотири рази (2-2), а в останньому матчі, що відбувся в 2016 році в Пекіні, перемогу святкувала українка.

Зазначимо, що Світоліна шостий рік поспіль виступить в основній сітці Вімблдону, а свій найкращий результат вона показала у минулому сезоні, дійшовши до четвертого кола.

Леся Цуренко (№34 у світі) в стартовому матчі турніру зустрінеться з Тімеєю Бабош (№37) з Угорщини. Наша тенісистка тричі перемагала угорку, в тому числі в цьому сезоні на турнірі в Хобарті. У минулому році Цуренко дійшла до третього кола Вімблдону, що є найкращим її результатом за сім років участі на змаганнях.

Катерина Козлова (№67) зіграє в першому матчі з американкою Дженніфер Брейді (№75).

Катерина Бондаренко (№89) виступ на турнірі розпочне матчем проти Люсі Шафаржової (№66) з Чехії.

У чоловічій сітці виступлять два українських тенісисти.

Сергій Стаховський (№109 в рейтингу АТР) у першому раунді зіграє з Жоао Соузою (№47), лідером португальського тенісу. Нагадаємо, Стаховський отримав "wild card" до основної сітки турніру після перемоги на "челленджері" в британському Ілклі. Свій найкращий результат на Вімблдоні 32-річний українець показав в сезонах 2013-2014, коли доходив до третього кола.

Олександр Долгополов (№ 63) отримав в суперники Пабло Куеваса (№ 73) з Уругваю. Долгополов в останній раз виходив на корт ще в першій половині травня, коли на "Мастерсі" в Римі програв у стартовому колі Новаку Джоковічу. Особистий рекорд 29-річного тенісиста на Вімблдоні - третій раунд (2013-2014). У минулому році Долгополов достроково закінчив матч першого кола на Вімблдоні проти Роджера Федерера.