Українка Костюк не зуміла потрапити в основну сітку Вімблдонського турніру

Наша спортсменка поступилася в кваліфікації іспанці Соррібес-Тормо.

У передмісті Лондона завершився фінальний матч кваліфікаційного змагання до Вімблдонського тенісного турніра, в якому українка Марта Костюк зустрічалася з Сарою Соррібес-Тормо з Іспанії.

Матч завершився з рахунком 7:5, 7:6 (5) на користь іспанки, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч тривав 1 годину 49 хвилин.

Українка і іспанка виявилися досить конкурентними суперницями, не відпускаючи одна одну у відриви і зберігаючи рівну боротьбу та інтригу до кінця. Тим не менш, в кінцівці обох партій іспанці пощастило трохи більше. Перша партія завершилася перемогою Соррібес-Тормо у повних 12 геймах - 7:5, а у другій для визначення найкращої знадобився тай-брейк. Але й тут, за рахунку 6:6 у вирішальному геймі трохи більш вдалою виявилася суперниця українки - 7:5 в геймі і 7:6 в партії.

Таким чином, в основну сітку Вімблдону-2018 через кваліфікаційний турнір не пробився жоден представник України. Раніше з боротьби вибули Даяна Ястремська та Ілля Марченко, а в парному розряді - Денис Молчанов.

Як повідомляв УНІАН, Вімблдонський турнір-2018 пройде з 2 по 15 липня.