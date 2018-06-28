Українська легкоатлетка Стуй перемогла на турнірі в Нансі в бігу на 100 метрів
12:58, 28 червня 2018Інше
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Наша спортсменка на 0,02 сотих секунди побила особистий рекорд, який протримався чотири роки.
Христина Стуй виграла турнір в Нансі з новим особистим рекордом / mir-la.com
Українська легкоатлетка Христина Стуй перемогла на турнірі Meeting Stanislas в бігу на 100 метрів.
Результат Стуй — 11,22 секунди, що на дві сотих швидше її попереднього особистого рекорду, який протримався чотири роки, повідомляє SportArena.
Українка на три сотих обігнала бразилійку Вікторію Христину Росу, яка посіла друге місце. Третє місце посіла Анхела Теноріо з Еквадору.
Ще один подіум у Нансі — у Марини Килипко, яка посіла друге місце у стрибках з жердиною (4,35 м).
Нагадаємо, що раніше Христина Стуй також з рекордом змогла відібратися на чемпіонат Європи з легкої атлетики.
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