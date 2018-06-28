Україна посідає 13-те місце у клубному рейтингу Європейської гандбольної федерації

Настільки висока позиція дозволить нашій країні заявити одну команду в Лігу чемпіонів, дві - в Кубок ЄГФ і одну – в Кубок Виклику.

Чоловічий український гандбол зміцнив свої позиції у клубному рейтингу Європейської гандбольної федерації.

Тепер Україна, як країна, яка посіла 13-ту сходинку у загальному рейтингу, крім одного учасника в Лізі чемпіонів, може заявити 2 команди в Кубок ЄГФ і одну – в Кубок Виклику, повідомляє офіційний сайт ГК "Мотор" (Запоріжжя).

В найсильнішому гандбольному турнірі Старого Світу нашу держава традиційно (шостий сезон поспіль) буде представляти діючий чемпіон – запорізький «Мотор», в Кубку ЄГФ честь країни, найімовірніше, буде захищати «ZTR», срібний призер Суперліги, а в Кубку Виклику знову зіграє друга команда моторівців – «ЗНТУ-ЗАС». Всі вищеперелічені клуби представляють гандбольну столицю України Запоріжжя.

Європейська федерація гандболу раніше оцінила роботу «Мотора» і в новому сезоні посіяла українських титанів в елітні групи A/B VELUX EHF Champions League. 29-го червня у Відні відбудеться жеребкування, яке визначить, хто саме стане суперником найтитулованішого українського клубу на стадії групового раунду в найпрестижнішому і, одночасно, найсильнішому гандбольному змаганні Європи 2018/19.

Крім того, в рейтингу сталася одна суттєва зміна. Рівно 10 років німецька Бундесліга панувала на гандбольних теренах Європи. Влітку 2008 року вона змістила з верхівки еврорейтинга іспанську Лігу Асобаль, але після історичного «потрійного прориву» Франції у Фінал чотирьох VELUX EHF Champions League 2017/18 (нагадаємо, у фінальну стадію Ліги чемпіонів пройшли французькі «Монпельє», «Нант» і «ПСЖ») і перемоги в турнірі «Монпельє» німці опустилися на друге місце, а Ліга гандболу Франції, навпаки, перемістилася з четвертого на першу позицію в загальному рейтингу.

Рейтинг країн за версією ЄГФ

1 Франція 146,67

2 Німеччина 130,33

3 Іспанія 90,17

4 Угорщина 86,33

5 Польща 82,33

6 Данія 63,67

7 Македонія 58,11

8 Португалія 36,33

9 Білорусь 35,67

10 Хорватія 32,00

11 Румунія 30,44

12 Словенія 29,33

13 Україна 26,11