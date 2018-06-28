Україна посідає 13-те місце у клубному рейтингу Європейської гандбольної федерації
Чоловічий український гандбол зміцнив свої позиції у клубному рейтингу Європейської гандбольної федерації.
Тепер Україна, як країна, яка посіла 13-ту сходинку у загальному рейтингу, крім одного учасника в Лізі чемпіонів, може заявити 2 команди в Кубок ЄГФ і одну – в Кубок Виклику, повідомляє офіційний сайт ГК "Мотор" (Запоріжжя).
В найсильнішому гандбольному турнірі Старого Світу нашу держава традиційно (шостий сезон поспіль) буде представляти діючий чемпіон – запорізький «Мотор», в Кубку ЄГФ честь країни, найімовірніше, буде захищати «ZTR», срібний призер Суперліги, а в Кубку Виклику знову зіграє друга команда моторівців – «ЗНТУ-ЗАС». Всі вищеперелічені клуби представляють гандбольну столицю України Запоріжжя.
Європейська федерація гандболу раніше оцінила роботу «Мотора» і в новому сезоні посіяла українських титанів в елітні групи A/B VELUX EHF Champions League. 29-го червня у Відні відбудеться жеребкування, яке визначить, хто саме стане суперником найтитулованішого українського клубу на стадії групового раунду в найпрестижнішому і, одночасно, найсильнішому гандбольному змаганні Європи 2018/19.
Крім того, в рейтингу сталася одна суттєва зміна. Рівно 10 років німецька Бундесліга панувала на гандбольних теренах Європи. Влітку 2008 року вона змістила з верхівки еврорейтинга іспанську Лігу Асобаль, але після історичного «потрійного прориву» Франції у Фінал чотирьох VELUX EHF Champions League 2017/18 (нагадаємо, у фінальну стадію Ліги чемпіонів пройшли французькі «Монпельє», «Нант» і «ПСЖ») і перемоги в турнірі «Монпельє» німці опустилися на друге місце, а Ліга гандболу Франції, навпаки, перемістилася з четвертого на першу позицію в загальному рейтингу.
Рейтинг країн за версією ЄГФ
1 Франція 146,67
2 Німеччина 130,33
3 Іспанія 90,17
4 Угорщина 86,33
5 Польща 82,33
6 Данія 63,67
7 Македонія 58,11
8 Португалія 36,33
9 Білорусь 35,67
10 Хорватія 32,00
11 Румунія 30,44
12 Словенія 29,33
13 Україна 26,11