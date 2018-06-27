Костюк вийшла у фінал кваліфікації Вімблдону, Ястремська та Молчанов програли

Марта Костюк виграла у третій партії у впертій боротьбі з рахунком 9:7.

На Вімблдонському тенісному турнірі завершився черговий день матчів кваліфікаційних змагань, де українка Марта Костюк виграла свій матч і вийшла у фінал кваліфікації, в той час як Даяна Ястремська та Денис Молчанов поступилися.

Костюк виграла свій матч у вирішальному третьому сеті у американки Крісті Ан з рахунком 9:7, повідомляє офіційний сайт змагань.

Програвши першу партію на тай-брейку 6:7 (рахунок додаткового гейми - 1:7), у другій партії наша спортсменка також програвала. Але, зумівши виграти гейм у вирішальний момент українка вже не втратила свого. З рахунком 6:3 вона взяла другу партію, а в третій, за рахунку 8:7 на свою користь взяла гейм на подачі суперниці - 9:7.

Трохи раніше сьогодні Даяна Ястремська програла Барбарі Хаас (Австрія) - 4:6, 2:6, а Денис Молчанов в парі з Ігором Зеленайем (Словаччина) поступилися індійській парі Шрирам Баланджи - Вішну Вардхан з рахунком 3:6,, 4:6.

Як повідомляв УНІАН, Вімблдонський турнір-2018 пройде в знаменитому передмісті Лондона з 2 по 15 липня.