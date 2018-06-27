Українка Мотричко завоювала перше місце серед жінок на етапі Кубка світу з шашок-100

Етап змагань пройшов у нідерландському містечку Енс.

Українка Вікторія Мотричко завоювала перше місце серед жінок на етапі Кубка світу з шашок-100 у нідерландському містечку Енс.

У змаганнях міжнародний гросмейстер з Одеси боролася не тільки з жінками, але і з чоловіками, повідомили УНІАН у Федерації шашок України.

Вікторія виграла три партії, п'ять завершила внічию і програла лише одну. Як наслідок, одеситка посіла у підсумковій турнірній таблиці 23-е місце, проте в заліку серед дівчат стала першою, випередивши Наталію Садовську (2-е місце серед жінок і 32-е серед усіх) з Польщі та Олену Чеснокову з Латвії (3-е місце і 36-е місце серед всіх).

Цей успіх дозволив українці у загальному заліку Кубка світу переміститися з третьої позиції на першу.

Це практично гарантована путівка на головний старт сезону - Всесвітні інтелектуальні ігри, які відбудуться наприкінці року в Китаї. Вікторія Мотричко буде представляти на них Україну , оскільки залік Кубка світу є основоположним при визначенні складу учасників головного турніру року.

Підсумки виступу українських гравців (чоловіків) на турнірі в Голландії виглядають наступним чином:

13 місце - Артем Іванов (12 очок),

22 місце - Юрій Анікєєв (11 очок),

26 місце - Ігор Кирзнер (11 очок)

39 місце - Єгор Бобков (10 очок)

Наступний етап Кубка світу пройде в кінці серпня в Польщі