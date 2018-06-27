Світоліна отримала 5-й номер посіву на Вімблдоні

Організатори турніру оголосили список сіяних.

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна отримала від організаторів п'ятий номер посіву на Вімблдоні.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Очікувано, перші 24 місця в посіві дісталися тенісисткам відповідно до їхніх позицій в поточному рейтингу WTA.

А ось Серена Вільямс, яка займає 183-ю позицію в рейтингу, отримала 25-й номер посіву, що стало причиною непотрапляння в посів 32-ї ракетки світу Домініки Цибулкової.

Нагадаємо, що матчі основної сітки турніру стартують у понеділок, 2 липня, а фінал у жіночому одиночному розряді відбудеться в суботу, 14 липня.