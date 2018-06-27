Світоліна отримала 5-й номер посіву на Вімблдоні

12:49, 27 червня 2018
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Еліна Світоліна / lta.org.uk

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Очікувано, перші 24 місця в посіві дісталися тенісисткам відповідно до їхніх позицій в поточному рейтингу WTA.

А ось Серена Вільямс, яка займає 183-ю позицію в рейтингу, отримала 25-й номер посіву, що стало причиною непотрапляння в посів 32-ї ракетки світу Домініки Цибулкової.

Нагадаємо, що матчі основної сітки турніру стартують у понеділок, 2 липня, а фінал у жіночому одиночному розряді відбудеться в суботу, 14 липня.

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Теги: #Еліна Світоліна#Вімблдон-2018