Українки Костюк і Ястремська вийшли у друге коло кваліфікації Вімблдону

Перша перемога Марти Костюк на дорослому Вімблдоні.

Молоді українські тенісистки Марта Костюк і Даяна Ястремська вдало стартували у кваліфікації найбільш престижного тенісного турніру - Вімблдону.

Киянка Марта Костюк перемогла в двох сетах досвідчену американку Лорен Девіс – 6:3, 6:3.

Одеситка Даяна Ястремська також без особливих труднощів здолала Магдалену Френх з Польщі з рахунком 6:3, 6:2.

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Примітно, що і для Костюк, і для Ястремської це дебютний виступ на Вімблдоні. Вони пробилися у друге коло кваліфікації.

Серед трійки українських учасниць кваліфікації невдача спіткала лише Ангеліну Калініну. Майже півтори години тривав її поєдинок з австралійкою Прісциллою Хон. У підсумку українка поступилася - 3:6, 6:7.

Як повідомляв УНІАН, у чоловічій кваліфікації британського турніра Великого Шолома українець Ілля Марченко програв стартову зустріч і вибув з боротьби.