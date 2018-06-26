Українська гімнастка на змаганнях в Туреччині здобула 5 золотих медалей (відео)
11:20, 26 червня 2018Інше
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Христина Погранична здобула 5 золотих нагород з 5-ти можливих.
Христина Погранична / ukraine-rg.com.ua
Лідер юніорської збірної України з художньої гімнастики Христина Погранична виборола 5 золотих нагород на турнірі Istanbul Rhythmic Cup.
Про це повідомила Федерація художньої гімнастики України.
Чудові виступи дозволили Пограничній стати переможницею багатоборства в своїй категорії. Друге місце посіла ще одна українка Анастасія Кузнєцова, а третьою стала росіянка Ангеліна Гільдт.
Також Погранична показала найкращі виступи з обручем, м'ячем, булавами та стрічкою серед усіх юніорок.
У підсумку українка завоювала 5 золотих медалей з п'яти можливих.
Як повідомляв УНІАН, у понеділок дзюдоїстка Єлизавета Каланіна та каратистка Анжеліка Терлюга отримали нагороди НОК найкращим спортсменам місяця.
Українська гімнастка стала абсолютною переможницею на турнірі Istanbul Rhythmic Cup
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