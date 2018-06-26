Українська гімнастка на змаганнях в Туреччині здобула 5 золотих медалей (відео)

Христина Погранична здобула 5 золотих нагород з 5-ти можливих.

Лідер юніорської збірної України з художньої гімнастики Христина Погранична виборола 5 золотих нагород на турнірі Istanbul Rhythmic Cup. Про це повідомила Федерація художньої гімнастики України. Чудові виступи дозволили Пограничній стати переможницею багатоборства в своїй категорії. Друге місце посіла ще одна українка Анастасія Кузнєцова, а третьою стала росіянка Ангеліна Гільдт. Також Погранична показала найкращі виступи з обручем, м'ячем, булавами та стрічкою серед усіх юніорок. У підсумку українка завоювала 5 золотих медалей з п'яти можливих. Як повідомляв УНІАН, у понеділок дзюдоїстка Єлизавета Каланіна та каратистка Анжеліка Терлюга отримали нагороди НОК найкращим спортсменам місяця.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter