Українець Марченко не зумів пройти кваліфікацію на Вімблдон
Український тенісист Ілля Марченко не зумів пройти кваліфікацію на Вімблдонський турнір.
Третя ракетка України поступився вже у першому раунді кваліфікації. У поєдинку проти німця Янніка Мадена Марченко програв у трьох сетах– 6:4, 3:6, 4:6.
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У першому сеті Марченко стабільно виграв всі свої подачі, а в дев'ятому геймі зробив брейк, вигравши сет.
З брейка для українця розпочався і другий сет, він повів 2:0, але з наступних семи геймів виграв лише один.
У третьому сеті вже Марченко почав з 0:2, але переломив хід гри і повів 4:0. Правда, потім він знову програв три останні гейми і програв матч.
Як повідомляв УНІАН, друга ракетка України Сергій Стаховський отримав перепустку в основну сітку Вімблдону.