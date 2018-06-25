Українець Марченко не зумів пройти кваліфікацію на Вімблдон

Третя ракетка України програв у трьох сетах.

Український тенісист Ілля Марченко не зумів пройти кваліфікацію на Вімблдонський турнір.

Третя ракетка України поступився вже у першому раунді кваліфікації. У поєдинку проти німця Янніка Мадена Марченко програв у трьох сетах– 6:4, 3:6, 4:6.

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У першому сеті Марченко стабільно виграв всі свої подачі, а в дев'ятому геймі зробив брейк, вигравши сет.

З брейка для українця розпочався і другий сет, він повів 2:0, але з наступних семи геймів виграв лише один.

У третьому сеті вже Марченко почав з 0:2, але переломив хід гри і повів 4:0. Правда, потім він знову програв три останні гейми і програв матч.

Як повідомляв УНІАН, друга ракетка України Сергій Стаховський отримав перепустку в основну сітку Вімблдону.