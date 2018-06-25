4-разова олімпійська чемпіонка з біатлону Домрачева завершила кар'єру

Про це вона заявила на прес-конференції в Мінську.

Білоруська біатлоністка, чотириразова чемпіонка Олімпійських ігор Дар'я Домрачева оголосила про завершення спортивної кар'єри.

Про своє рішення вона заявила на прес-конференції в Мінську, повідомляє «Прессбол». 31-річна уродженка Мінська є дворазовою чемпіонкою світу (2012 і 2013), володаркою Кубка світу-2014/15 і п'яти "Малих кришталевих глобусів". За свою кар'єру вона здобула 34 перемоги на етапах Кубка світу.

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В липні 2016 року Дар'я Домрачева вийшла заміж за легендарного норвезького біатлоніста Уле-Ейнара Бьорндалена, а 1 жовтня того ж року народила доньку Ксенію.

На Олімпіаді в Пхьончхані Дар'я виграла золото в естафеті і срібло в мас-старті.

Домрачева — єдина жінка, удостоєна звання Героя Білорусі.