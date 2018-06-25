Українка Світоліна залишилася на 5-му місці в рейтингу WTA

Леся Цуренко піднялася на три сходинки вгору.

В оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) українка Еліна Світоліна залишилася на п'ятому місці в списку найкращих тенісисток планети. Минулого тижня вона зуміла заробити трохи очок завдяки виходу в чвертьфінал турніру в Бірмінгемі, однак цього виявилося недостатньо, щоб піднятися вгору.

Першою ракеткою світу як і раніше залишається румунка Симона Халеп, повідомляє офіційний сайт WTA.

Інша представниця України Леся Цуренко піднялася на три позиції і тепер посідає 34-е місце.

Найкращий прогрес у Даяни Ястремської – вихід у фінал змагань в Ілклі приніс нашій тенісистці +24 сходинки в класифікації.

Відзначимо, що в чемпіонській гонці, де враховуються результати лише цього сезону, Еліна Світоліна продовжує залишатися на 4-му місці.

Зараз Еліна завершує підготовку до Вімблдонського турніру, який стартує 2 липня.

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румунія) – 7970 очок

2 (2). Каролін Возняцкі (Данія) – 6745

3 (3). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 6550

4 (4). Слоун Стівенс (США) – 5463

5 (5). Еліна Світоліна (Україна) – 5250

6 (6). Каролін Гарсія (Франція) – 4960

7 (7). Кароліна Плішкова (Чехія) – 4685

8 (8). Петра Квітова (Чехія) – 4610

9 (9). Вінус Вільямс (США) – 3971

10 (10). Медісон Кіс (США) – 3536

...34 (37). Леся Цуренко (Україна) – 1355

...67 (65). Катерина Козлова (Україна) – 900

...89 (88). Катерина Бондаренко (Україна) – 759

...124 (124). Ангеліна Калініна (Україна) – 487

...127 (151). Даяна Ястремська (Україна) – 476

...135 (136). Марта Костюк (Україна) – 441