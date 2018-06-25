Українка Світоліна залишилася на 5-му місці в рейтингу WTA
В оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) українка Еліна Світоліна залишилася на п'ятому місці в списку найкращих тенісисток планети. Минулого тижня вона зуміла заробити трохи очок завдяки виходу в чвертьфінал турніру в Бірмінгемі, однак цього виявилося недостатньо, щоб піднятися вгору.
Першою ракеткою світу як і раніше залишається румунка Симона Халеп, повідомляє офіційний сайт WTA.
Інша представниця України Леся Цуренко піднялася на три позиції і тепер посідає 34-е місце.
Найкращий прогрес у Даяни Ястремської – вихід у фінал змагань в Ілклі приніс нашій тенісистці +24 сходинки в класифікації.
Відзначимо, що в чемпіонській гонці, де враховуються результати лише цього сезону, Еліна Світоліна продовжує залишатися на 4-му місці.
Зараз Еліна завершує підготовку до Вімблдонського турніру, який стартує 2 липня.
Рейтинг WTA
1 (1). Симона Халеп (Румунія) – 7970 очок
2 (2). Каролін Возняцкі (Данія) – 6745
3 (3). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 6550
4 (4). Слоун Стівенс (США) – 5463
5 (5). Еліна Світоліна (Україна) – 5250
6 (6). Каролін Гарсія (Франція) – 4960
7 (7). Кароліна Плішкова (Чехія) – 4685
8 (8). Петра Квітова (Чехія) – 4610
9 (9). Вінус Вільямс (США) – 3971
10 (10). Медісон Кіс (США) – 3536
...34 (37). Леся Цуренко (Україна) – 1355
...67 (65). Катерина Козлова (Україна) – 900
...89 (88). Катерина Бондаренко (Україна) – 759
...124 (124). Ангеліна Калініна (Україна) – 487
...127 (151). Даяна Ястремська (Україна) – 476
...135 (136). Марта Костюк (Україна) – 441