Збірна України завоювала 6 медалей на Кубку Європи з дзюдо

У другий день змагань українці здобули чотири медалі - одне срібло і три золота.

Дзюдоїсти збірної України завоювали 6 нагород на Кубку Європи, який 23-24 червня проходив у словенському Подчетртеку.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації дзюдо України.

Після двох нагород у перший день змагань - золота Дар'ї Білодід і бронзи Марії Буйок - у неділю українці здобули ще чотири медалі - "срібло" в Данила Гуцола, "бронза" в Олександра Міндили, Анастасії Сапсай і Василини Кириченко.

Для Данила - це вже третя європейська медаль цього сезону. Запорізький спортсмен у лютому в Софії на "European open" й на початку червня в Белграді на Континентальному кубку здобув "бронзу" у категорії до 100 кілограмів. Тепер він піднявся на сходинку вище. На змаганнях у Словенії Гуцол зазнав лише однієї поразки, поступившись у фіналі росіянину Арману Адамяну.

У цій же вазі виступав Олександр Міндила з Харкова. "Бронза" - його перша нагорода міжнародного рівня.

У надважкій категорії серед жінок обидві представниці України піднялися на "бронзовий" щабель рейтингу. Нинішній сезон для Анастасії Сапсай із Черкас складається доволі вдало. У березні у Варшаві на Кубку Європи вона виграла золоту нагороду. Відзначилася Анастасія і в іншому виді єдиноборств, ставши у травні чемпіонкою Старого Світу з самбо в Афінах. Тепер - "бронза" в Словенії.

Іншою "гілкою" турнірної "сітки" у вазі понад 78 кілограмів йшла Василина Кириченко зі Львова. У неї - теж третє призове місце.

До залікової сімки у неділю вдалося дійти ще чотирьом українцям. П'ятими стали Артем Харченко з Харкова (до 81 кг), Нодар Мачутадзе з Дніпра (понад 100 кг) і Наталія Смаль із Чернігова (до 70 кг), сьомими - Ігор Книш зі Львова (до 90 кг) і Юлія Гребеножко з Чернігова (до 63 кг).

У медальному заліку на Кубку Європи збірна Україна у підсумку посіла 5-те місце.

Як повідомляв УНІАН, у стартовий день наші спортсмени завоювали дві нагороди, серед них - золото Дар'ї Білодід.