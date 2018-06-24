Український тенісист Стаховський виграв турнір напередодні Вімблдону

Українець переміг на змаганнях у британському Ілклі.

Український тенісист Сергій Стаховський виграв турнір челленджер у британському Ілклі, обігравши у фіналі 209-го номера світового рейтингу Оскара Отте - 6:4, 6:4.

Гра тривала 1 годину 18 хвилин, Стаховський зробив 6 ейсів і 3 брейка, не допустивши жодної подвійної помилки.

Для Стаховського це перший титул у сезоні. Останній раз українець вигравав турнір челленджер у серпні 2017 року в словенському Порторожі.

Титул у Ілклі принесе українцю 110 рейтингових очок, 18290 євро призових, і, ймовірно, wild card в основну сітку «Вімблдону».