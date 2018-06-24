Українські дзюдоїсти завоювали золото і бронзу у перший день Кубку Європи

Киянка Дар'я Білодід у Словенії виграла "золото".

У перший змагальний день турніру Кубку Європи у словенському Подчетртеку збірна України з дзюдо здобула дві нагороди. "Золото" в актві Дар'ї Білодід у категорії до 48 кг, а "бронзу" здобула Марія Буйок у вазі до 52 кг.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації дзюдо України.

Для киянки Білодід це був перший турнір за останні чотири місяці. Перед цим на татамі Білодід виходила у лютому на турнірі серії "Grand Slam" у Дюссельдорфі, де теж здобула перше місце у вазі до 48 кілограмів. Потім через травму була змушена пропустити чемпіонат Європи. Тепер же продовжила "золоту" ходу на міжнародній арені.

У Подчетртеку Дар'я почала з перемоги над німкенею Мірою Ульріх, згодом взяла гору над тезкою із Росії - Дар'єю Пічкальовою, котра у лютому цього року посіла третє місце на Відкритому Кубку Європи у Римі. У півфіналі Білодід здолала Томоку Ямогіто з Японії. Ще одна представниця Країни Вранішнього Сонця Хітомі Сакагучі (чемпіонка світу серед юніорів 2014 року) не встояла перед українкою у поєдинку за "золото".

Марія Буйок у першій сутичці у категорії до 52 кілограмів виграла у Діти Брюль із Нідерландів. А от здолати японку Нанамі Нагано не вдалося, і нашій дзюдоїстці довелося торувати шлях до "бронзи". У зустрічі за медаль Марія, яка представляє Чернігів, виграла у німкені Сейжи Баллхаус, яка минулого року стала третьою на чемпіонаті Європи серед кадетів і першою на світовому форумі у цій же віковій категорії у командних змаганнях.

Одного кроку до медалі не вистачило волинянину Вадиму Чернову у вазі до 60 кг. У "бронзовому" поєдинку він поступився росіянину Бахідіну Мумінову. Мав медальний шанс і Олег Овчаренко зі Львова, але в рейтингу категорії до 73 кілограмів він у результаті посів сьоме місце.

Результати другого дня Кубку Європи, що проходить у словенському Подчетртеку, будуть відомі згодом.